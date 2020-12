Polska znajduje się pomiędzy silnym wyżem znad Rosji, a rozległym układem niżowym posiadającym ośrodki nad Morzem Śródziemnym i w pobliżu Szkocji. Na zachodzie i w centrum kraju zaznacza się strefa frontu chłodnego, wolno przemieszczającego się na wschód i stopniowo zanikającego. Z południowego wschodu będzie napływało powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i nieznacznie wzrośnie.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C w centrum kraju i 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Helu do 70 km/h, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 60 km/h.

Porywy wiatru do 80 km/h

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i północnym wschodzie na ogół duże. Na krańcach wschodnich możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -6 st. C na północnym wschodzie do -2 st. C w centrum i 1 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C w centrum kraju i 3 st. C na zachodzie, nad morzem i na Podhalu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przejściowo także marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna około -1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni.