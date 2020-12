Michał Dworczyk mówił, że szczepionki muszą być bezpieczne, skuteczne oraz darmowe. Punkty szczepień muszą być łatwo dostępne - powiedział. Dodał, że proces ten musi być przyjazny dla obywatela.

Dokument liczy 34 strony. Został podzielony na 9 rozdziałów.

To będzie bardzo duże przedsięwzięcie ze względu na logistykę przechowywania - powiedział Dworczyk. Jego zdaniem praca będzie polegała również na rzetelnej komunikacji i prowadzeniu działań profrekwencyjnych. Z badań wynika, że tylko 5 proc. społeczeństwa myśli o tym, by się zaszczepić.

Szef kancelarii premiera przedstawił na konferencji prasowej projekt strategii szczepień przeciw Covid-19. Jak mówił, jeszcze we wtorek dokument trafi do konsultacji - do południa projekt zostanie zamieszczony na stronach internetowych KPRM i Ministerstwa Zdrowia.

Dworczyk poinformował, że najbliższe cztery dni, a więc do soboty do godz. 10, będą zbierane uwagi, na podstawie których projekt strategii będzie dopracowany i ulepszany. Z kolei za tydzień we wtorek 15 grudnia rząd ma przyjąć oficjalny dokument.

Te konsultacje są szalenie ważne, bo będzie to jedno z największych, jeśli nie największe wyzwanie w roku 2021. Dobrze, abyśmy do niego przystąpili w duchu narodowej zgody - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk mówił, że propozycje zmian w projekcie będzie można wysyłać na specjalny adres mailowy. Będziemy także spotykali się - głównie w formie telekonferencji - z szeregiem środowisk, nie tylko środowisk medycznych. Chcemy przedstawić ten dokument i samorządowcom, i politykom, i ekspertom. Wszystkim, którzy mogą, powinni, chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie - zapowiedział.

Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje - zapewnił szef KPRM.

Głos zabrał również Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność. To fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie przeprowadzić szczepienia - mówił. Dodał, że rolą państwa, urzędników państwowych, profesorów oraz ekspertów jest przekonywanie do szczepień za pomocą argumentów, które można uznać za obiektywne.

Ten pakiet jest kompleksowy. Oprócz standardowych kampanii, przygotowany zostanie serwis, w którym każdy będzie mógł przeczytać, jakie są rodzaje szczepień, przeciwwskazania. Uruchomimy infolinie, która będzie udzielała ogólnych informacji oraz odpowiadała na indywidualne pytania - mówił Niedzielski. Podkreślił, że jeśli lek wchodzi do Polski, to państwo gwarantuje jego bezpieczeństwo.

Niedzielski mówił, że w pierwszych fazach testowych szczepiona będzie mała grupa osób, dopiero w trzeciej fazie większa.

Kto zostanie zaszczepiony na pierwszym etapie?

Ten produkt jest testowany, badany na dziesiątkach tysięcy wolontariuszy, którzy uczestniczą w badaniach klinicznych - mówił. Dodał, że będzie prowadzony Centralny Rejestr Zaszczepionych.

Szczepienia, jak powiedział Niedzielski, w pierwszej kolejności rozpoczną się od medyków, osób starszych oraz służb mundurowych. Powiedział, że osoby zaszczepione będą zwolnione z obowiązku kwarantanny, gdy będą wracały z wyjazdu.

Stworzymy system monitorowania osób zaszczepionych - dodał Niedzielski.

Na pierwszym etapie zero szczepić się będą pracownicy służby zdrowia, na drugim etapie pracownicy oraz pensjonariusze OPS, osoby po 60. roku życia, a także policja i służby mundurowe. Kolejny etap to pracownicy personelu niemedycznego, które są narażone na zakażenie - nauczyciele, pracownicy sektora krytycznego oraz transportowego oraz osoby poniżej 60. roku życia, które mają choroby współistniejące. Pojawią się programy skierowane, do grup, które spotkały się z ograniczeniami w związku z pandemią - mówił Norbert Maliszewski.

Prof. Horban: Szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i skuteczne

Na konferencji prasowej podczas której przedstawiono projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, prof. Horban zapewnił, że szczepionki przeciwko Covid-19 są "bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim są środkiem chroniącym ludzi przed śmiercią".

Te techniki, które teraz będą używane do produkcji szczepionek nie są technikami wymyślonymi wczoraj. Jest to technologia rozwijana przez kilkanaście lat (...). Jest to naprawdę w tej chwili technologia znakomita, opierająca się o rozwijającą się wiedzę, jaką jest genetyka i szczepienia - dodał.

Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, która w pewnych grupach wiekowych, u osób starszych, powyżej 80. roku życia powoduje śmierć u 25-30 proc. osób, które ulegają zakażeniu, to w tym momencie niezaszczepienie tych ludzi byłoby czynem dalece nieroztropnym - powiedział prof. Horban.

Podkreślił, że szczepienia rozpoczną się od grup najbardziej narażonych. Dane dotyczące zgonów są w tej chwili mocno niepokojące. Mniej więcej mamy zdublowaną liczbę zgonów codziennych w stosunku do tego, co mamy zazwyczaj - stwierdził Horban.

Zaznaczył, że znaczna część zgonów spowodowana jest Covid-19, jednak część spowodowana jest tym, że pacjenci z innymi chorobami mają utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. Jeżeli 30 proc. łóżek jest zajętych przez pacjentów z Covid-19, to dostęp do opieki medycznej jest utrudniony. W związku z tym, myślę, że szczepienia również przywrócą nam normalność i normalne działanie, do którego wszyscy mocno tęsknimy, łącznie z narciarzami - powiedział doradca premiera.