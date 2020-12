W 2019 r. w mszach św. uczestniczyło 36,9 proc. wiernych; 16,7 proc. przystępowało do komunii; na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów - wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego opublikowanych w 2020 roku. To niewielki spadek w stosunku do 2018 roku.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez ISKK jesienią 2019 r. we wszystkich parafiach na terenie całej Polski, przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej online. "Licznik Apostazji" w sieci. Wiosna: Ma stać się spisem ludzi, którzy wystąpili z Kościoła Zobacz również Mniej chrztów Z raportu ISKK przekazanego PAP wynika, że w 2019 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 36,9 proc. (w 2018 - 38,2 proc.), a do komunii świętej przystępowało 16,7 proc. (w 2018 - 17,3 proc.) zobowiązanych katolików. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8 proc.), rzeszowskiej (62,1 proc.) i przemyskiej (58,5 proc.). Najniższy zaś w szczecińsko-kamieńskiej (23,3 proc.), łódzkiej (23,6 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8 proc.). W 2019 roku sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku. Do pierwszej komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom. Więcej parafii W 2019 roku działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do roku 2018. Raport podaje ponadto, że liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2019 roku wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys. Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1,7 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (133), tarnowskiej (103) oraz krakowskiej (69). Mniej sióstr zakonnych W raporcie czytamy także, że liczba sióstr wynosiła w 2019 roku 17,2 tys. skupionych we 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz siostry Miłosierdzia (szarytki). Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o około 2 proc. Liczba profesek czasowych w 2019 r. wynosiła 573, nowicjuszek – 170 i postulantek – 149. Blisko 2 tys. sióstr w 2019 roku pracowało za granicą. Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2019 roku wynosiła łącznie 11,2 tys. Wśród zakonników 8,9 tys. (80,0 proc.) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 2,9 tys. (26,3 proc.) zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni. Raport podaje ponadto, że liczba przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego wynosiła 65,5 tys., zaś liczba członkostw 2,57 mln. W 2019 roku działało 114 specjalistycznych poradni rodzinnych, 2 334 poradni parafialnych, 29 poradni rejonowych oraz 285 poradni dekanalnych. Ponadto Kościół prowadził 28 katolickich domów samotnej matki, 13 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 22 katolickie telefony zaufania. Media katolickie W temacie mediów katolickich, z raportu wynika, że publikacje w formie papierowej wydawało 31 proc. parafii. W 2019 roku własną stronę internetową posiadało 62,6 proc. parafii (o 7,5 proc. więcej niż w 2016 roku). W 2019 r. 24,5 proc. parafii katolickich posiadało własny profil w mediach społecznościowych (o 8 proc. więcej niż w 2016 roku). Z raportu dowiadujemy się ponadto, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) oraz warmińskiej (70,0 proc.).