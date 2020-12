W związku z tą sytuacją prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Muzeum Podlaskiego, m.in. przekroczenia uprawnień przez urzędnika instytucji samorządowej. Organem prowadzącym to muzeum jest samorząd województwa. Muzeum Podlaskie zlokalizowane jest w centrum Białegostoku, w historycznym budynku potocznie zwanym ratuszem. Z wieży tego obiektu - ale urządzeń należących do miasta - odtwarzany jest codziennie w południe miejski hejnał. Sam magistrat mieści się w zupełnie innym miejscu.

W piątek w samo południe na Rynku Kościuszki, czyli na placu przy muzeum, odbyła się konferencja prasowa władz Białegostoku. Z wieży ratusza zabrzmiał miejski hejnał, a po nim - dzięki urządzeniom nagłaśniającym ustawionym na placu - "Oda do radości", czyli hymn UE. Właśnie usłyszeliśmy zakazaną piosenkę, zakazany utwór, który wczoraj nie mógł rozbrzmieć z ratusza - tak zaczął konferencję prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Mówił, że został "ocenzurowany" przez dyrektora muzeum; odwołując się do oświadczenia, które w czwartek po południu szef tej placówki wysłał do mediów Truskolaski dodał, iż dyrektor zrobił to celowo, celowo wyłączył prąd, aby nie mógł być odegrany ten utwór.

W związku z tym, że wczoraj nie mógł być odegrany ten hymn, to dziś będzie odegrany pięciokrotnie - powiedział Truskolaski. Muzyka z finału IX Symfonii Ludwiga van Beethovena na być w centrum Białegostoku odgrywana w piątek co godzinę, od 12 do 16. Prezydent miasta poinformował, że w związku z tą sprawą wystosował pismo do marszałka województwa podlaskiego. Z żądaniem wyjaśnienia, oraz stwierdzeniem, że taka osoba nie powinna zajmować tak eksponowanego stanowiska - powiedział.

Poinformował też, że skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez dyrekcję Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przestępstwa m.in. przekroczenia uprawnień . Zawiadomienie dotyczy też podejrzenia uniemożliwienia wykonywania obowiązków służbowych przez prezydenta miasta, jako funkcjonariusza publicznego z wyboru, ale też uniemożliwienia skorzystania z własności miasta, jaką są urządzenia do odtwarzania hejnału miejskiego zlokalizowane na wieży ratusza. W zawiadomieniu jest też mowa o możliwości narażenia bezpieczeństwa pracownika magistratu, który był na wieży, do której prowadzą schody, w momencie, gdy zniknęło zasilanie elektryczne.

Odegranie "Ody do radości" miało poprzedzać czwartkową konferencję samorządowców w centrum Białegostoku, z apelem do premiera, by Polska budżetu UE nie wetowała. Z wieży ratusza nie popłynęły jednak ani dźwięki hejnału, ani hymnu UE. Według informacji przekazanych kilka godzin później przez magistrat, na kilkadziesiąt sekund przed godziną 12 wyłączony został prąd. W wydanym oświadczeniu przesłanym mediom dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski napisał, że w czwartek stwierdził, iż "osoby, które weszły do siedziby Muzeum Podlaskiego pod pretekstem dokonania +rekonfiguracji+ (systemu nadawczego-PAP), planują odtworzyć z wieży ratuszowej inny utwór muzyczny, niż hejnał miejski". "W związku z tym, że Urząd Miejski nie wystąpił wcześniej o zgodę na odtworzenie innego utworu, niż hejnał oraz brakiem możliwości weryfikacji utworu przed odtworzeniem go w centrum Białegostoku, zdecydowałem - w trosce o wizerunek instytucji - o uniemożliwieniu odtworzenia utworu bez wcześniejszego odsłuchania go" - napisał w czwartek dyr. Wilczewski.