- Jestem gotowy. Jeżeli to miałoby być dobrym przykładem, to tym bardziej to zrobię – mówił Gość Radia ZET Aleksander Kwaśniewski, pytany o to, czy zaszczepiłby się przeciwko koronawirusowi przed kamerami.

- Jestem z rodziny lekarskiej, więc proszę mnie nie przekonywać do szczepionek. To ratuje ludzi i cywilizację – zaznaczył były prezydent. Jego zdaniem szczepionki nas uratują. Reklama FDA potwierdza: Szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 bezpieczna i skuteczna Zobacz również W zeszłym tygodniu byli prezydenci USA Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton wyrazili gotowość do zaszczepienia się przeciw Covid-19 przed kamerami w celu promocji szczepień. W USA szczepienia jeszcze w grudniu Pierwsze szczepienia z użyciem szczepionek koncernów Pfizer i BioNTech oraz Moderny spodziewane są w USA jeszcze w grudniu, jednak dotyczyć one będą priorytetowych grup takich jak medycy i seniorzy. W Polsce co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka, a blisko połowa nie ma takiego zamiaru. Stosunek do szczepień zależy od podejścia do choroby i od wieku ankietowanych. Wielu obawia się też skutków ubocznych szczepionki – wynika z badania CBOS.