"Idziemy po wolność, idziemy po wszystko" - takim hasłem reklamowana jest niedzielna manifestacja.

Reklama

Organizatorzy podkreślają, że to już nie będzie tylko strajk dotyczący spraw kobiet. W niedzielę w proteście mają wziąć przedstawiciele różnych innych grup i profesji. Do stolicy przyjechali także górale.

"PiS prowadzi wojnę z całym światem (...). Lekceważą społeczeństwo. Napychają sobie kieszenie. Biją ludzi na ulicach. A my jesteśmy wolne i wolni i z tej wolności nie zrezygnujemy! Nie chcieli z nami rozmawiać - teraz mają nas wszystkich przeciwko sobie" - można przeczytać na Facebooku organizatorów protestu.

Manifestować mają różne organizacje, m.in. Strajk Przedsiębiorców, Powszechny Samorząd Gospodarczy, czy Agrounia.

"Cała Polska na Rondo Dmowskiego po wolność." - napisał Paweł Tanajno, wspierający Strajk Przedsiębiorców.

"My nie odpuścimy, my nie będziemy udawać, że to nas nie boli!" - tłumaczy zrzeszająca rolników AgroUnia.

Manifestujący chcieli dojść na Żoliborz. Po drodze zostali zatrzymani przez policję. Organizatorzy podjęli decyzję, że będą szli innymi ulicami.