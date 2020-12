Jedną z proponowanych zmian są nowe zasady rekompensaty. Resort zdrowia chce obniżyć ceny leków, wprowadzając prosty mechanizm: leki droższe niż wyznaczony limit nie wchodzą na listę refundacyjną. To obniżyłoby ceny dla pacjentów w aptece. I taki jest główny cel zmian. Wydatki na lekarstwa w Polsce należą nadal do jednych z najwyższych w Europie.

Eksperci dość zgodnie mówią, że leki innowacyjne są w naszym kraju relatywnie tanie. Natomiast jeśli chodzi o generyki, są one kosztowne w porównaniu z innymi krajami. I właśnie producenci tych ostatnich najbardziej obawiają się zmian. Przekonują, że to pozornie dobry ruch dla pacjentów – ale wszystko zależy od tego, jak zadziałałby mechanizm proponowany przez resort zdrowia.

Co do zasady ma być tak, że preparat nie będzie mógł być droższy niż 150 proc. ceny (taka była wstępna propozycja) leku wyznaczającego limit cenowy w danej grupie (grupy są teoretycznie tworzone według chorób). Jak wynika z wyliczeń polskich producentów, dotyczyłoby to 450 pozycji na listach refundacyjnych. A roczna wartość sprzedaży leków krajowych...

