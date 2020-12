Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku 4 grudnia. Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył 14 osób pochodzących z Mazowsza, woj. świętokrzyskiego i pomorskiego. Zarzucono im udział w różnej konfiguracji w zorganizowanych grupach przestępczych i przestępstwa narkotykowe, w tym wytwarzanie BMK, czyli prekursora do produkcji amfetaminy i samej amfetaminy. Niektórzy z oskarżonych odpowiedzą także za nielegalne posiadanie amunicji, broni i materiałów wybuchowych, które mogły służyć do konstruowania bomb.

Większość oskarżonych była już wcześniej karana, część z nich będzie odpowiadać przed sądem w warunkach recydywy. Niektórzy uczynili sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu, co będzie skutkowało zaostrzoną odpowiedzialnością karną – podkreśliła PK. Na poczet przyszłych kar prokuratura zabezpieczyła nieruchomości i mienie warte prawie 1,2 mln zł.

Działalność przestępcza, za którą oskarżeni odpowiedzą przed sądem dotyczy okresu od stycznia 2016 roku do czasu zatrzymania, czyli września 2018 roku. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy podczas akcji rozbijania grupy i likwidacji laboratorium na terenie Gdańska zabezpieczyli ponad 120 kg substancji chemicznych, z których można było wyprodukować 6 tysięcy porcji amfetaminy.

Produkcja narkotyków odbywała się przy wykorzystaniu różnych metod produkcji oraz skonstruowanych linii technologicznych opracowanych przez znanego w środowisku przestępczym oraz karanego w Polsce i poza granicami kraju chemika Ryszarda J., posługującego się pseudonimem "Profesor" - przekazała prokuratura.

"Profesor" to 68-letni magister chemii, były nauczyciel, trafił na nagłówki polskich i zagranicznych mediów w 2014 roku. Został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii podczas prac w laboratorium ukrytym w przydomowym bunkrze w Grantham. Według brytyjskich śledczych, cytowanych później przez anglojęzyczne portale informacyjne, Ryszard J. miał produkować amfetaminę o niespotykanej dotąd czystości, a w ciągu 48 godzin miał wytwarzać narkotyki o wartości 4 mln zł. Polak został porównany do bohatera kultowego amerykańskiego serialu "Breaking Bad", w którym - grany przez Bryana Cranstona - Walter White jest nauczycielem chemii produkującym najwyższej jakości narkotyki. "Profesor" został w Anglii skazany na 9 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej, w 2003 roku, Sąd Okręgowy w Kielcach skazał Ryszarda J. też na 9 lat więzienia za wyprodukowanie znacznej ilości narkotyków. Sąd uznał, że "Profesor" wytworzył "dziesiątki tysięcy" tabletek ecstasy w laboratorium w Bliżynie koło Skarżyska-Kamiennej, które znajdowało się w domu drugiego oskarżonego. Narkotyki trafiały do krajów Europy Zachodniej, m.in. Austrii i Danii.

Żal ogromny, że ludzie z tak niebagatelną inteligencją, wielką wiedzą i obyciem w świecie, całą swoją energię spożytkowali na coś tak hańbiącego, jak produkcja narkotyków – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Adam Kabziński w 2003 roku.