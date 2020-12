"Chodziło o pięć osób, które protestowały przeciw zmianom w sądownictwie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Sąd umorzył postępowanie w tej sprawie", opisuje tokfm.pl.

To nie pierwsza taka decyzja sądu.

Może gdyby dziś na sali był przedstawiciel Komendy Policji w Łodzi, to by się dowiedział, że zachowanie osób, które nawet w czasie pandemii gromadzą się i protestują, to w świetle oceny sądu rejonowego w łodzi nie popełniają wykroczenia - skomentował mecenas Bartosz Tiutiunik, reprezentujący protestujących.

Na decyzję sądu strony mogą wnieść skargę.