Mamy 11 953 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (1555), mazowieckiego (1318), kujawsko-pomorskiego (1138), zachodniopomorskiego (1124), śląskiego (964), pomorskiego (951), warmińsko-mazurskiego (935), łódzkiego (767), lubelskiego (699), dolnośląskiego (681), małopolskiego (351), lubuskiego (320), podkarpackiego (288), opolskiego (251), świętokrzyskiego (231), podlaskiego (230), podało na Twitterze ministerstwo zdrowia.

150 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 338 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem to teraz: 1 171 854 osoby, a zmarłych - 24 345 osób.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Pacjent został wyleczony.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.