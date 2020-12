Jak pisze RMF FM w rządowym dokumencie zostanie wprowadzona zasada, że "w infrastrukturze sportowej" możliwy jest tylko "sport profesjonalny". Przepis ten oznacza kolosalną zmianę w stosunku do aktualnej sytuacji.

Dziś siłownie i baseny teoretycznie są zamknięte. Mogą przyjmować jedynie gości szykujących się do zawodów albo prowadzić zajęcia zorganizowane. W efekcie wiele siłowni normalnie działa, a ćwiczący podpisują czasem fikcyjne oświadczenia, że szykują się do zawodów.

Furtka w przepisach w dniach 28 grudnia - 17 stycznia zostanie zamknięta. Z siłowni i basenów będą mogli korzystać tylko zawodowi sportowcy.

Kwarantanna narodowa

Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Zamykamy hotele, także na ruch służbowy, i stoki narciarskie – ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że w noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii – powiedział Niedzielski. Poinformował, że wyjątki będą dotyczyły medyków skierowanych do walki z COVID-19, którzy zostali zakwaterowani w hotelach. Wyjątkiem będą również hotele pracownicze.

Od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą także galerie, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

Minister poinformował także, że w sylwestra zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia. Niedzielski poinformował, że za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty.