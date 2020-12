Koronawirus w Polsce. "Monitorujemy m.in. sieć i to, do jakich zagrożeń może dojść. W internecie można znaleźć treści nawołujące do tego, aby 31 grudnia m.in. pojawić się na ulicy Mickiewicza. Wtedy będziemy mieli nielegalne zgromadzenie" - mówił rzecznik KGP Mariusz Ciarka dla Wirtualnej Polski.

Sylwester. Zadania policji Reklama Odpowiem na to pytanie, gdy zostaną opublikowane przepisy. Na razie został opublikowany projekt rozporządzenia, w którym zawarto m.in. te kwestie dotyczące sposobu poruszania się pomiędzy godziną 19:00 a 6:00. Dzisiaj jednak słyszałem, że trwają dyskusje nad ostateczną wersją tego rozporządzenia - przekazał rzecznik KGP "WP". Mariusz Ciarka powiedział także, że nie słyszał o tym, aby policjanci kryminalni byli masowo ściągani z całego kraju do Warszawy. Obostrzenia w Sylwestra. Policja będzie mogła wystawiać mandaty. Jest komentarz RPO Zobacz również Monitorujemy m.in. sieć i to, do jakich zagrożeń może dojść. W internecie można znaleźć treści nawołujące do tego, aby 31 grudnia m.in. pojawić się na ulicy Mickiewicza. Wtedy będziemy mieli nielegalne zgromadzenie - wyjaśnił policjant. Ja uspokajam Polaków, policjanci, jak co roku, będą pełnić służbę w Sylwestra i to nie jest nic nadzwyczajnego - dodał.