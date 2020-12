Oświadczenie rzecznika KEP

Reklama

W związku z artykułem "List do papieża Franciszka. Tym razem w sprawie abp. Gądeckiego", opublikowanym na jednym z portali internetowych, w którym zarzuca się przewodniczącemu KEP, że po spotkaniu z p. Januszem Szymikiem 14 maja 2019 r. nie zrealizował zapisów dokumentu " Vos estis lux mundi", rzecznik KEP wydał oświadczenie przekazane PAP w poniedziałek.

Ks. Gęsiak zaznacza w nim, że spotkania abpa Stanisława Gądeckiego z pokrzywdzonymi odbywały się w odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka.

Miały one charakter duszpasterski, prywatny (to znaczy niepubliczny), o czym osoby zapraszane były informowane. Oznacza to, że spotkania te nie były częścią procedury kanonicznej i dlatego nie były protokołowane ani stenotypowane dla możliwości ewentualnego wykorzystania tych materiałów w przyszłości – wyjaśnił rzecznik.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że dniu, w którym odbywało się spotkanie, nie obowiązywały jeszcze przepisy "Vos estis lux mundi".

Zwrócił też uwagę, że "wobec pojawiających się w późniejszym czasie w przestrzeni medialnej wątpliwości co do zaangażowania byłego metropolity krakowskiego w tę sprawę sam kard. Stanisław Dziwisza kilkakrotnie zaznaczał w swoich publicznych wypowiedziach, że proponuje, aby wyjaśniła je komisja, o co również postulował przewodniczący KEP w oświadczeniu z dnia 10 listopada 2020 roku".