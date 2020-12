Polska znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, pomiędzy zatoką niżu znad Skandynawii a rozległym niżem znad Wielkiej Brytanii. Nad nasz kraj napływa polarna morska masa powietrza, na północy kraju chłodniejsza a na południu cieplejsza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadało.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na północy i północnym wschodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie i na zachodzie opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C w centrum i nad morzem do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu i wysoko w górach okresami porywisty, przeważnie zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Gdzie spadnie śnieg?

W nocy zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu, na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie a także w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na północnym zachodzie opady deszczu o umiarkowanym natężeniu, prognozowana suma do 15 mm, na pozostałym obszarze od 3 mm do 10 mm. Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum i nad morzem do 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, przeważnie z kierunków południowych, jedynie nad morzem przejściowo północno-wschodni. Na południu kraju wiatr w porywach do 55 km/h, na Podhalu do 70 km/h, a wysoko w Tatrach do 100 km/h i tam powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie na ogół duże i opady deszczu. Suma opadów do 10 mm na Suwalszczyźnie. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy kraju, około 9 st. C w centrum do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, jedynie początkowo na północnym wschodzie słaby. Wiatr południowo-zachodni, jedynie na północy kraju początkowo północno-wschodni. Na południu wiatr w porywach do 55 km/h, na Podhalu do 70 km/h, w szczytowych partiach Tatr do 100 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, zachodni wieczorem skręcający na południowy. W nocy zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia. Po północy opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W czwartek w stolicy zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.