W jakich przypadkach możemy się przemieszczać w noc sylwestrową?

Przemieszczać się 31 grudnia po godz. 19, a 1 stycznia przed godz. 6 rano można, jeśli jest to "ważna potrzeba życiowa". Rzecznik prasowy policji wyliczał, że do takich potrzeb zalicza się: wyjście do apteki, przychodni, szpitala.

Ciarka był pytany, czy taką potrzebą jest odwiedzenie osoby bliskiej.

Może to być uznane za nieważną potrzebę życiową, bo możemy ją odwiedzić wcześniej czy później. Wyprowadzenie psa jest traktowane jako ważna potrzeba życiowa. Nikt nie chce, żeby on załatwił swoją potrzebę w domu - ocenił inspektor.

Obostrzenia w sylwesterową noc

Inspektor był pytany o protesty w sylwestra. Wiele osób zapowiada, że wybierze się wtedy na "spacer" na Żoliborz.

Mamy jeszcze kilka dni. Monitorujemy to, co się dzieje w sieci. W myśl obowiązujących przepisów byłoby to zgromadzenie nielegalne, to trzeba podkreślić. Przypomnę słowa Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara: przepisy, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, są dla policjantów wiążące. Policjant, zwłaszcza policjant na ulicy, nie jest funkcjonariuszem, który decyduje o zgodności z konstytucją takich rozporządzeń - ostrzegał insp. Ciarka w TOK FM.

Ciarka komentował również słowa RPO o tym, że zakaz przemieszczania się na mocy rozporządzenia będzie naruszeniem konstytucji.

Policjant nie jest od dyskutowania. Nie jest od określenia, czy przepisy są konstytucyjne, czy niekonstytucyjne. Ja słowa rzecznika odebrałam jako apel, żeby nie wchodzić na ścieżkę dyskutowania z policją, a w momencie, kiedy czujemy, że nie popełniliśmy wykroczenia, że nie naruszamy prawa, skorzystać z odmowy przyjęcia mandatu karnego - mówił.

O ile w ogóle policjant go zaproponuje, bo może tylko pouczyć - dodał.

Mandat za wychodzenie z domu

Ale jeśli będzie to propozycja mandatu, mamy prawo odmówić przyjęcia. Wtedy będzie orzekał sąd, który pod uwagę będzie brał wszystkie okoliczności. Również to, czy ten przepis jest obowiązujący, czy nie - wyjaśnił.