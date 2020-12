Prognoza na Wigilię

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, pod koniec dnia na wybrzeżu i Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów na południu i południowym wschodzie do 20 mm, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się nad morzem i na terenach podgórskich do dość silnego, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na kierunki zachodnie. W Sudetach porywy do 80 km/h, wysoko w Tatrach do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i na północy kraju w śnieg. W górach i na terenach podgórskich opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C, lokalnie na Pomorzu -1 st. C, na terenach podgórskich od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 70 km/h, z upływem nocy słabnący, z kierunków zachodnich i północnych. W Sudetach porywy do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h.

Prognoza na pierwszy dzień Świąt

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo na zachodzie kraju także deszczu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 4 st. C, na terenach podgórskich od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 65 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, z kierunków zachodnich. W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.