Ratownicy TOPR na pokładzie śmigłowca przetransportowali poszkodowanych do szpitala w Nowym Targu. W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Choć w górach świeci słońce, to warunki turystyczne są typowo zimowe. Szlaki są oblodzone.

