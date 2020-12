Z południowego zachodu napływa polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 980 hPa i będzie spadało.

W poniedziałek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północnych, na wschodzie oraz na południu kraju opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na Podlasiu przejściowo możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. na Mazurach, około 5 st. w centrum i nad morzem do 8 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy kraju i w górach silny od 35 do 45 km/h, porywisty, południowo-wschodni i południowy. Porywy wiatru przeważnie do 55 km/h, na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 75 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 85 km/h, wysoko w Tatrach do 150 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Duże przejaśnienia i wiatr

W nocy zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Na południu Małopolski i Podkarpacia suma opadów do 15 mm. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy o 20 cm. Temperatura minimalna od -1 st. na zachodzie i w miejscowościach podgórskich, około 2 st. w centrum i nad morzem do 5 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni i południowy. Porywy wiatru przeważnie do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, w miejscowościach podgórskich do 90 km/h, a wysoko w Tatrach do 150 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na południu kraju. Miejscami opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od 2 st. na Suwalszczyźnie, około 5 st. na zachodzie, w centrum i nad morzem do 8 st. na południu Podkarpacia. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, jedynie w Sudetach do 100 km/h, a wysoko w Tatrach do 115 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, w drugiej połowie dnia słabnący, z kierunków południowych.