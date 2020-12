Do teściowej z siekierą? Policjanci z Elbląga zatrzymali 35-latkę, która siekierą rozbiła drzwi do mieszkania teściowej. Kobieta tłumaczyła policji, że nie miała klucza do mieszkania i nie chciało jej się czekać na innych domowników.

Do nietypowej interwencji policji doszło podczas drugiego dnia świąt w Elblągu. Policjanci zostali zaalarmowani, że kobieta siekierą zniszczyła drzwi do mieszkania. Gdy przyjechali na miejsce, nie zaprzeczała, że zniszczyła drzwi. Reklama Żołnierz spod Radomia zaatakował siekierą ciężarną żonę. Jest decyzja sądu Zobacz również Powiedziała, że zapomniała kluczy do mieszkania swojej teściowej. Z mieszkania kobieta chciała zabrać swoje rzeczy. Powiedziała też, że nie chciało jej się czekać na męża, dlatego postanowiła sforsować drzwi przy pomocy siekiery - poinformowała PAP policja. "Takie drzwi nie stanowią problemu" Kobieta uderzała w drzwi siekierą do momentu, w którym uszkodziła zamek. Funkcjonariuszom tłumaczyła, że w przeszłości w domu rąbała drewno, więc ma wprawę w posługiwaniu się tym narzędziem, a "takie drzwi nie stanowią dla niej problemu". Właścicielka mieszkania wyceniła szkodę na 850 złotych. 35-latka została zatrzymana w policyjnym areszcie. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia.