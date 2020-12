Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy niż z głównym ośrodkiem nad Danią, jedynie wschód oraz częściowo zachód kontynentu jest w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska znajduje się pod wpływem powoli wypełniającego się niżu znad Danii, w powietrzu polarnym morskim. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju zaznacza się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 991 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu, wschodzie i w centrum opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od 2 st.C, 3 st.C na północnym zachodzie do 6 st.C, 7 st.C miejscami na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie również z rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju miejscami opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. Liczne mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -4 st.C na południowym zachodzie do 1 st.C, 2 st.C na wschodzie i 3 st.C lokalnie na krańcach południowo-wschodnich; w kotlinach górskich miejscami spadek temperatury do -7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, tylko na południu słaby, zmienny.

W czwartek na południowym wschodzie zachmurzenie duże i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 m, na południowym zachodzie lokalnie mogą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 4 st.C, na obszarach podgórskich Karpat od -2 st.C do 2 st.C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, tylko na północnym zachodzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo możliwe słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr słaby, zmienny.