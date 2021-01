Mamy 5 739 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (903), pomorskiego (705), kujawsko-pomorskiego (673), zachodniopomorskiego (518), wielkopolskiego (495), warmińsko-mazurskiego (376), łódzkiego (292), śląskiego (288), dolnośląskiego (246), lubelskiego (207), małopolskiego (200), podlaskiego (171), lubuskiego (169), podkarpackiego (118), opolskiego (100), świętokrzyskiego (77) - podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem to teraz łącznie: 1 318 562 osoby, a zmarłych - 29 119 osób.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Pacjent został wyleczony. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.