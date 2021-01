Chcielibyśmy, żeby pierwsza grupa, czyli przede wszystkim seniorzy 60 plus, zaczęła być szczepiona w ostatnim tygodniu stycznia – powiedział w Radiu ZET Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko koronawirusowi.

Minister podkreśla, że będzie to duże wyzwanie, ponieważ w grupie nr. 1 jest ok. 10 mln osób, czyli np. seniorzy, przedstawiciele służb mundurowych czy nauczyciele. Jest jednak problem.

Jeżeli przeanalizujemy potencjalne dostawy szczepionek, to do końca pierwszego kwartału możemy otrzymać szczepionki dla 2,7 mln osób. Zakładając, że z grupy „0” zaszczepi się ok. 700 tys. osób, to zostanie nam ok. 2 mln osób z pierwszej grupy – tłumaczył.

Trwają analizy i przygotowujemy program, jak te szczepionki podzielić i rozdystrybuować, żeby sprawiedliwie, w każdej części kraju był do nich zorganizowany dostęp – dodał.

"Będziemy to raportować regularnie"

Michał Dworczyk zapowiada, że od dziś zmienią się raporty resortu zdrowia, dot. liczby zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa.

Od dziś będziemy także podawać liczbę osób zaszczepionych i będziemy to raportować regularnie – mówił.

Dodał, że do niedzieli, do godz. 18 zostało zaszczepionych 50 391 osób.

Możliwości, które zostały stworzone w oparciu o polską służbę zdrowia powodują, że teoretyczna możliwość szczepień na dziś to jest miesięcznie między 3,5 mln a 4 mln osób – mówił.

Kiedy kolejny transport?

Podkreślał, że wszystko oczywiście zależy np. od dostawy szczepionek.

Na razie pewne na dziś są dostawy szczepionek od firmy Pfizer. Te tygodniowe dostawy, po zwiększeniu wydajności z jednej fiolki, będą na poziomie 360 tys. dawek – powiedział. Zapowiedział również, że w następny poniedziałek do Polski przyleci kolejnych 360 tys. szczepionek.

Jest 509 szpitali węzłowych i dziś trafi do nich 152 tys. 10 sztuk szczepionek. Wszystkie powinny być wykorzystane do końca tygodnia – mówił.