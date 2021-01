Widać, że to utrudnienie przeszkadza także samym pracownikom, którzy samodzielnie organizują sobie spotkania i imprezy. Badania wskazują, że w letnich i jesiennych miesiącach w wielu firmach pracownicy buntowali się, przychodzili do pracy, albo spotykali się ze sobą poza biurem. Teraz, gdy pandemia znowu przybrała na sile, są jednak uwięzieni w domach. Jakie możliwości mają menedżerowie, by motywować pracowników online?

Reklama

Uczymy się organizowania pewnych rzeczy online. Tak, jak spotykamy się z przyjaciółmi onlinowo, tak firmy organizują imprezy onlinowe. Takie "beer party" online, organizowane przez firmy, mają w tej chwili bardzo ciekawy wymiar. Najczęściej są organizowane wokół jakiegoś tematu, żeby ludzie sobie podyskutowali – powiedział serwisowi eNewsroom Krzysztof Obłój, profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Czyli to nie są wigilie, na których sobie wypijemy i się pobawimy – tylko to jest w pewnym sensie filozoficzno-etyczna, naukowo-biznesowa dyskusja, która ma jedną funkcję: integrować. Podstawowym narzędziem tej integracji stała się komunikacja. Firmy uczą się na nowo komunikować z pracownikami. Pozwalają im wymienić swoje opinie, lepiej się poznać i rozładować najprostsze emocje, które wszyscy mają w pandemii: niepewność i strach – podkreśla Obłój.