Alerty pierwszego stopnia dotyczące intensywnego opadu śniegu dotyczą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 5 cm do 10 cm. Ostrzeżenia w niektórych powiatach obowiązują do środy do godz. 6 rano.

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia na terenie całych województw: podlaskiego, śląskiego i małopolskiego oraz północno-wschodnich części województw mazowieckiego i lubelskiego oraz południowych części województw: podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Na terenie objętym ostrzeżeniami IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura w niektórych miejscach wyniesie około -2 st. C a w rejonach podgórskich około -6 st. C. Ostrzeżenia dotyczące oblodzeń obowiązują w niektórych miejscach do środy do godziny 8 rano.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.