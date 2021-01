W wypowiedzi przekazanej PAP przez biuro prasowe KEP bp Miziński podkreślił, że obchodzona 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas – powiedział bp Miziński.

Reklama

Sekretarz Episkopatu Polski przypomniał, że dzisiejsza uroczystość niesie głębokie w treści przesłanie. Jest publiczną manifestacją zbawienia przyniesionego przez Jezusa, Króla wszystkich ludzi. Światło, które zabłysło w noc Bożego Narodzenia i rozświetliło grotę betlejemską, gdzie w milczącej adoracji trwali Maryja, Józef oraz pasterze, dzisiaj jaśnieje i objawia się wszystkim - podkreślił bp Miziński. Dodał, że "Bóg rodzi się i jest dla wszystkich i wszystkim niesie miłość i pokój. Dlatego przeżywając uroczystość Objawienia Pańskiego, powinniśmy stawać się świadkami Chrystusa i Jego miłosiernej miłości”.

Misjonarze niosą Dobrą Nowinę do każdego zakątka świata

Nawiązując do Orszaków Trzech Króli, bp Miziński zaznaczył, że są one coraz bardziej popularne w naszym kraju, są wyrazem naszej wiary i radości z narodzin Chrystusa oraz pragnienia dzielenia się tą prawdą z innymi. Sprawiają, że uroczystość Objawienia Pańskiego staje się nam bardzo bliska, stajemy się jej uczestnikami i zwiastunami dobrej nowiny o Bożym Synu, który narodził się człowiekiem dla zbawienia wszystkich. Mędrcy, którzy wiedzeni światłem gwiazdy, przychodzą pokłonić się małemu Jezusowi, reprezentują przecież wszystkie ludy i kultury – podkreślił sekretarz KEP.

Dodał, że uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia w naszych parafiach zanoszona jest do Boga modlitwa za misjonarzy i zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Misjonarze niosą Dobrą Nowinę do każdego zakątka świata. Są współczesnymi apostołami, którzy zwiastując Dobrą Nowinę, pomagają także w codziennym życiu tym, do których zostali posłani. Pamiętajmy o nich w modlitwie i wspierajmy ich pracę – zachęcił bp Miziński.

W tym roku z powodu pandemii zamiast jednego dużego orszaku w miasta będzie wiele miniorszaków, spacerów orszakowych czy orszaków kolędowych.

W stolicy orszak odbędzie się w formie symbolicznej. Nie będzie sceny, rozdania koron i śpiewników. Orszak rozpocznie kard. Kazimierz Nycz modlitwą Anioł Pański na pustym placu Zamkowym. Następnie trzej królowie wsiądą do królewskiego pojazdu i wyruszą w stronę placu Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce.