Warunki są trudne, poza Halą Miziową, gdzie są dobre. Zalega od 5 do 25 cm śniegu. Widoczność w Szczyrku jest nieco ograniczona, ale ratownicy z poszczególnych stacji podają, że w górach jest ona dobra. Im wyżej tym lepiej. W środę rano było mroźnie: od -1 st. w Szczyrku do -4 na Hali Miziowej – powiedział ratownik dyżurny.

Reklama

Na Babiej Górze do odwołania zamknięty został szlak żółty zwany Percią Akademików. Prowadzi on od schroniska na Markowych Szczawinach na Diablak.

Po ostatnich opadach śniegu na Markowych Szczawinach leży ok. 20 cm, a w partiach szczytowych Babiej Góry - więcej. W miejscach odkładania przez wiejący ostatnio bardzo silny wiatr jest go 30-40 cm. Szlaki są śliskie. Miejscami występuje znaczne oblodzenie – podał goprowiec Tomasz Kozina.

Turyści, którzy wybiorą się na pieszą wycieczkę, muszą mieć solidne buty. Mogą się przydać raczki. Należy się ubrać adekwatnie do warunków. Niezbędny jest naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Może ona uratować życie. Trzeba też pamiętać, że szybko zapada zmrok i odpowiednio zaplanować wycieczkę.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Ciśnienie będzie spadać

Jak informuje IMGW, centralna oraz częściowo południowa Europa znajduje się pod wpływem płytkiego układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północno-zachodnią Polską oraz Czechami, pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu wyżów znad północnego Atlantyku i zachodniej Rosji. Pogodę w Polsce kształtuje wspomniany niż. Wschodnia połowa kraju pozostaje w strefie frontów atmosferycznych. Jesteśmy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim, na wschodzie cieplejszym.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 998 hPa i będzie powoli spadać.

W środę zachmurzenie duże, na północy gdzieniegdzie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na wybrzeżu i południowym wschodzie także deszczu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm do 8 cm w Karpatach. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 4 st. C. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków wschodnich i południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami

W nocy z środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym wschodzie, na północy lokalnie zachmurzenie całkowite. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm miejscami w centrum. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów i osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -3 st. C do 1 st. C, w rejonach podgórskich od -7 st. C do -4 st. C, lokalnie spadek temperatury do -9 st. C. Wiatr na ogół słaby, tylko w górach umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy lokalnie całkowite. Opady śniegu, na wybrzeżu i na południowym wschodzie deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich i południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy z środy na czwartek w Warszawie pochmurno. Okresami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Reklama

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.