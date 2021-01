Działacz pro-life, który skierował skargę do TK , organizował oraz brał udział w pikietach antyaborcyjnych. Jak sam pisze, na takich wydarzeniach "prezentował zdjęcia dziecka zabitego na skutek aborcji". W tym celu wynajmował również powierzchnie reklamowe. Jeden z tego typu billboardów stał się przedmiotem zgłoszeń, które trafiły ostatecznie do straży miejskiej. Ta zwróciła się do sądu o ukaranie działacza z art. 141 k.w. (patrz grafika).