Alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem w woj. śląskim wydano dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy miejscami wyniesie tam od -17 do -14 st. C, a temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić od -3 do -1 st. C. Średnia prędkość wiatru od 2 do 7 km/h.

W woj. małopolskim ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18 do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -5 do -2 st. C. Średnia prędkość wiatru od 2 do 7 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia.