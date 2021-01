Polska północna jest pod wpływem niżów z ośrodkami nad Zatoką Botnicką oraz Morzem Północnym, w strefie frontu okluzji. Pozostały obszar kraju jest w zasięgu wyżów znad południowych Niemiec i Ukrainy. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Reklama

W poniedziałek w północnej połowie kraju i na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie do 3°C nad morzem; w obszarach podgórskich od -5°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

W nocy na północy oraz początkowo na wschodzie, a w drugiej połowie nocy na zachodzie, zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. Na północy i zachodzie miejscami opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -8°C na południu, -3°C w centrum, do 1°C nad morzem; w obszarach podgórskich od -12°C do 8°C, ale lokalnie w kotlinach karpackich spadek temperatury do -18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a początkowo na południu i w centrum z rozpogodzeniami, jedynie na południowym wschodzie przez całym dzień pogodnie. Opady śniegu, nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem, a na krańcach zachodnich lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące zawieje śnieżne i ograniczenie widzialności do 300 m. Przyrost pokrywy śnieżnej na Warmii, Mazurach miejscami do 5 cm. Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach do 65 km/h, południowy, stopniowo od zachodu skręcający na zachodni. Porywy wiatru w Sudetach i Karpatach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna-3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy. We wtorek w stolicy zachmurzenie na ogół duże. Po południu opady śniegu. Temperatura maksymalna 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy.