Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło rano w jednym ze sklepów z materiałami budowlanymi w Jelczu-Laskowicach. Prokurator Rejonowa w Oławie Renata Procyk-Jończyk powiedziała PAP, że ofiara to mężczyzna, do którego strzał z broni palnej oddał jego ojciec.

To na razie wszystkie informacje, jakie mogę podać. Na miejscu jest policja i prokurator - powiedziała prok. Procyk–Jończyk.