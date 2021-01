Na środę na godz. 15.00 mamy prawie 338 tys. osób zaszczepionych; liczba dawek dostarczonych do punktów szczepień to ponad 483 tys., a 818 dawek zostało zutylizowanych; wystąpiło 50 niepożądanych odczynów poszczepiennych - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

Na tle Europy wygląda to w ten sposób, że Polska jest czwartym krajem, jeśli chodzi o liczbę wykonanych szczepień - powiedział szef kancelarii premiera.

Dwa modele

Szef KPRM na konferencji odpowiedział też na pojawiające się w opinii publicznej pytanie, dlaczego w niektórych krajach jest więcej osób zaszczepionych, a przecież wszystkie kraje w ramach UE otrzymują proporcjonalnie szczepionki.

Kraje w ramach Unii Europejskiej przyjęły dwa różne modele funkcjonowania i działania, jeżeli chodzi o szczepienie - mówił. Pierwszy model i między innymi wśród tych krajów są Włochy, polega na tym, że wszystkie szczepionki, które przyjeżdżają do Włoch są przekazywane do punktów szczepień, a pacjenci są szczepieni - to powoduje duży przyrost osób po pierwszym szczepieniu, ale w konsekwencji, wszystko na to wskazuje, że po trzech tygodniach te szczepionki, które będą przyjeżdżały do Włoch w znakomitej większości będą trafiały na drugie szczepienie, a tych pacjentów pierwszy raz szczepionych będzie o wiele mniej - wyjaśniał.

Dworczyk podkreślał, że Polska przyjęła inne rozwiązanie. Takie jak duża część krajów Unii Europejskich - zaznaczył. Każdą dostawę szczepionek dzielimy na dwie części: połowa zostaje w magazynie ARM, w mroźniach i czeka na to, aż będzie potrzeba wykorzystać tę połowę na drugą szczepionkę; pierwsza część natomiast - trafia do punktów szczepień - powiedział.

Przyjęliśmy takie rozwiązanie dlatego, że chcemy mieć gwarancję, że pacjent zaszczepiony po raz pierwszy, który nie uzyskuje jeszcze odporności, bo sam producent podaje, że ta odporność po pierwszej dawce to około 52 procent, a podanie drugiej dawki gwarantuje 95 procent odporności - mówił szef KPRM.

Jak dodał, "przyjęliśmy ten model dbając o bezpieczeństwa pacjenta, chcąc mieć gwarancję, że niezależnie od potencjalnych problemów logistycznych czy wszelkich innych producenta, my zapewniamy zaszczepionemu po raz pierwszy pacjentowi drugą dawkę".

Można powiedzieć, że ten nasz model jest podobny nieco do biegu długodystansowego, gdzie tempem nieco wolniejszym niż sprinter, ale za to cały czas, konsekwentnie przesuwamy się w równym tempie naprzód - mówił Dworczyk.

Harmonogram szczepień

Szef KPRM mówił też na konferencji prasowej, że w tym tygodniu Polska wejdzie w kluczowy etap szczepień.

Przypominał, że w piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie.

Tego samego dnia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia, który będzie umieszczony na stronie www.gov.pl/szczepimysie.

Dworczyk przekazał, że 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia.

Następnie, 25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. To szczepienie rozpocznie się w 5994 punktach - poinformował minister.

Z tego harmonogramu wynika, że do Polski w I kwartale dotrze powyżej 6 mln dawek szczepionki dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna, dzięki czemu, do końca kwartału będziemy mogli zaszczepić około 3 mln osób - stwierdził.

Na podstawie tego harmonogramu wystawiamy centralny kalendarz, w którym będą zarejestrowane wszystkie 6 tys. punktów szczepień. Każdy z tych punktów będzie miał wystawiony "slot", czyli miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - powiedział.

Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tys. szczepionek do wszystkich punktów na terenie całej Polski, na pierwsze szczepienie (...) to tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek - poinformował.

Jak mówił też Dworczyk, miesięczna liczba szczepień wyniesie średnio1 mln. Mamy zdolności operacyjne na szczepienie 3,6 mln osób miesięcznie; to sytuacja uwarunkowana jest umową UE - skwitował