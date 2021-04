Zmiana pogody nastąpi za sprawą specyficznego układu niżów.

Reklama

Jeden z nich właśnie tworzy się w rejonie Zatoki Genueńskiej i będzie wędrował na północny wschód, a drugi znad Niemiec przemieści się nad północną Skandynawię. Będą one połączone falującym frontem atmosferycznym, który będzie oddzielał ciepłe powietrze na wschodzie od zimnego (pochodzenia arktycznego) na zachodzie. Strefa tego frontu będzie obecna nad Polską, a obecność wyżów na zachodzie i wschodzie kontynentu sprawi, że ta niekorzystna sytuacja utrzyma się aż do piątku - poinformował Instytut.

Intensywne opady śniegu

IMGW zwróciło jednocześnie uwagę, że taka sytuacja synoptyczna często zdarza się u nas w ciepłej porze roku i zwykle odpowiada za intensywne opady deszczu na południu naszego kraju wiosną i latem (często powodujące wezbrania na rzekach górskich). Teraz jednak napływająca zimna masa powietrza sprawi, że głównym zagrożeniem będą intensywne opady śniegu - wskazano.

W poniedziałek opady zaczną występować w Sudetach – może spaść do 5 cm śniegu. W nocy z poniedziałku na wtorek strefa opadów przemieści się bardziej na wschód i opady śniegu pojawią się także w rejonach niżej położonych. Miejscami przejściowo może spaść 3-5 cm śniegu, natomiast w Karpatach Zachodnich - już 10-15 cm. Na północnym zachodzie kraju wystąpią przymrozki, a spadek temperatury do około 0 stopni w strefie opadów spowoduje oblodzenie dróg i chodników.

We wtorek i środę należy spodziewać się opadów w całym kraju, ale najbardziej intensywne będą one na południu. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim może spaść 10-25 cm śniegu w ciągu 12 godzin, a sumarycznie może to być nawet ponad 40 cm. Na niżej położonych obszarach (Kielecczyzna, Lubelszczyzna, południe Mazowsza) opady śniegu mogą tworzyć okresową pokrywę śnieżną do około 5-8 cm.

Zawieje i oblodzenie

Ponieważ będzie wzmagał się wiatr, dodatkowym zagrożeniem będą zawieje śnieżne, a niska temperatura spowoduje oblodzenie i przymrozki - ostrzega IMGW.

W czwartek oraz piątek opadów będzie mniej i zacznie przeważać deszcz, choć na południu kraju – głównie w górach – wciąż będą to opady śniegu, okresami intensywne. Nadal będą możliwe przymrozki i oblodzenie. Według prognozy Instytutu poprawa pogody nastąpi w sobotę.

Należy podkreślić, że ze względu na dynamiczną sytuację pogodową oraz niepewne położenie wspomnianego frontu atmosferycznego dokładne informacje dotyczące obszaru objętego najintensywniejszymi opadami oraz ich wielkości będą doprecyzowane w ostrzeżeniach meteorologicznych - zaznaczyło IMGW.