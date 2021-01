Alert drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy zachodnich powiatów woj. dolnośląskiego. Na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym oraz okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm, lokalnie nawet do 30 cm.

Z kolei alert pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem obowiązuje na południu woj. małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Tutaj IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Dodatkowo Instytut ostrzega przed silnym mrozem na południu Podlasia. Tam Instytut prognozuje temperaturę minimalną od -16 st. C do -14 st. Będzie też wiać. Należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Ślisko będzie natomiast za zachodzie kraju. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz większości Wielkopolski. Na tym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahać od -2 st. c do -5 st. C. Temperatura minimalna gruntu wyniesie około -6 st. C.

Z tabelki dostępnej na stronie IMGW wynika, że w czwartek najwięcej świeżego śniegu - 38 cm, odnotowano na stacji meteorologicznej w Zubrzycy Dolnej w powiecie nowotarskim w województwie małopolskim. Po opadach grubość pokrywy śnieżnej osiągnęła 40 cm. Dużo śniegu spadło także w miejscowościach na Śląsku - w Istebnej 34 cm oraz 32 cm w Kamesznicy.

Najgrubszą pokrywę śnieżną wykazano natomiast na stacji w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach Wysokich. Zgodnie z danymi IMGW leży tam 68 cm białego puchu. 20 cm spadły ostatniej doby.

Rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski wyjaśnił PAP, że śnieg pada w całym kraju, głównie na południu i szczególnie w górach. Prószyć będzie również cały weekend - w sobotę spodziewany jest 10-centymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej w zachodniej części kraju.

Nadchodzący weekend będzie najzimniejszym od dawna, a miejscami temperatura spadnie poniżej -20 stopni C. Śnieg zatem będzie się utrzymywał w całym kraju. Wyjątki mogą być nad morzem, gdzie temperatura wyniesie ok. 0 stopni C.