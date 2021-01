Polska znajduje się na skraju zatoki, związanej z niżem nad Ukrainą, w ciągu dnia na zachodzie kraju rozbuduje się klin wyżowy. Z północy będzie napływało mroźne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura maksymalna od -11 st. na Suwalszczyźnie, około -5 st. w centrum, do 1 st. nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wybrzeżu porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Zachmurzenia z przejaśnieniami

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu. Gdzieniegdzie na Pomorzu i terenach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura minimalna od -18 st. na krańcach wschodnich i na Podhalu, około -10 st. w centrum, do -4 st. miejscami na Pomorzu. Na wybrzeżu lokalnie około 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wybrzeżu porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, w pasie od Pomorza Wschodniego przez centrum kraju po Śląsk i Małopolskę okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od -11 st. na Suwalszczyźnie, około -5 st. w centrum, do 1 st. na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -6 st. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami możliwy słaby śnieg. Temperatura minimalna -11 st. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północno-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie na ogół duże i opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna -3 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. Wiatr przejściowo może powodować zawieje i zamiecie śnieżne