Ambasador otrzymała kwiaty z okazji urodzin od Michała Giersza, dziennikarza Polsat News, który przeprowadzał z nią rozmowę.

Kończę 74 lata. Kobiety zazwyczaj starają się odmładzać, ale akurat dziś pierwszy raz żałuję, że nie jestem o rok starsza. Mogłabym wtedy otrzymać szczepionkę przeciw Covid-19. W USA trzeba mieć co najmniej 75 lat, by ją dostać - powiedziała Georgette Mosbacher.

Mosbacher złożyła rezygnację ze stanowiska z dniem 20 stycznia, kiedy to Joe Biden obejmie urząd prezydenta USA. Później, jak przekazała, wyjedzie z Polski.

Odnosząc się do wydarzeń ostatnich dni w Stanach Zjednoczonych, przyznała, że oglądanie tego "było bolesne".

Ale mam już tyle lat, że widziałam zamieszki, jak i spokojne demonstracje.. Wierzę, że przez to przejdziemy. Będziemy mieli nowego prezydenta, który zostanie zaprzysiężony 20 stycznia w samo południe i będzie nim Joe Biden. Znam prezydenta-elekta, to porządny człowiek, bardzo doświadczony, będzie dobrym prezydentem, a nasz kraj się zjednoczy. Zawsze będą nieporozumienia, dwa różne spojrzenia, od dawna tak było. To, że na chwilę przybrało to tak zły obrót, nie oznacza, że nie możemy znów być razem. Całym sercem i duszą wierzę, że tak właśnie będzie. Wiem, że nasza demokracja jest silna, wiem, że nasze instytucje to przetrwają i przejdziemy przez to - powiedziała.