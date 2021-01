Po raz pierwszy do Polski przyleciała okrojona dostawaRezultatem tego będzie zastopowanie podawania pierwszych dawek w grupie zero. W tej chwili zaczyna się szczepienie drugimi dawkami, szczepieni mają być też podopieczni i personel DPS-ów. Rząd pociesza się, że mniejsze dostawy mają potrwać nie dłużej niż trzy tygodnie. Później mają być zwiększone tak, by do końca kwartałudostały dokładnie tyle, ile pierwotnie przewidziano.