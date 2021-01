PROGNOZA POGODY

Synoptycy poinformowali także, że na stacji Włodawa (woj. lubelskie) odnotowano -21,7 st. C, a w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie) -20,9 st. C. Natomiast o godzinie 1 w nocy, na stacji synoptycznej Kozienice termometry pokazały -21,3 st. C.

"Uwzględniając stacje automatyczne to najzimniej było również na stacji Leszczowate (woj. podkarpackie): -23,8 st. C" - wskazywał przed północą Instytut.

IMGW poinformowało także we wtorek rano, że na zachodzie kraju termometry notują już dodatnie temperatury.

Według prognoz IMGW, we wtorek na wschodzie kraju oraz w górach będzie padał śnieg, a także deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz, który lokalnie może zamarzać powodując gołoledź. Instytut ostrzega, że na drogach będzie ślisko. W Sudetach śnieg do 10 cm.

Temperatura maksymalnie wyniesie od -10 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany.

Zgodnie z prognozą IMGW na rozpoczynający się tydzień, w całym kraju będzie robić się coraz cieplej – najpierw na zachodzie, później w centrum, aż po wschód. Mimo zachmurzenia od środy w całym kraju w dzień temperatura będzie dodatnia.