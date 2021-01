Do 1 marca Sąd Rejonowy w Gdańsku odroczył we wtorek proces trzech mieszkańców Warszawy, oskarżonych o znieważenie i uszkodzenie dwa lata temu pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego. Sprawcom grozi do pięciu lat więzienia.

Przyczyną odroczenia rozpoczęcia procesu były kwestie proceduralne. Reklama Do przewrócenia monumentu, stojącego niedaleko kościoła św. Brygidy w Gdańsku, doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2019 r. Tak zniszczono pomnik Zdewastowana tablica poświęcona ks. Jankowskiemu. "S" Stoczni Gdańskiej apeluje do władz miasta Zobacz również Michał Wojcieszczuk, Rafał Suszek i Konrad Korzeniowski (zgodzili się na podanie danych osobowych - PAP) przyczepili do pomnika linę i przewrócili go na przygotowane wcześniej opony samochodowe. Sama postać kapłana nie uległa uszkodzeniu, zniszczono jednak mocowanie postumentu. Mężczyźni ułożyli na figurze duchownego strój ministranta i dziecięcą bieliznę, jako symbolu osób nieletnich, które miał molestować seksualnie, zmarły w 2010 r., wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy. Jednemu z portali internetowych sprawcy przesłali kilkustronicowy manifest, w którym oświadczyli m.in., że podjęli działanie, którego celem było "symboliczne strącenie ze wspólnotowego piedestału fałszywej pamięci i czci osoby Henryka Jankowskiego". W trakcie śledztwa mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. Odmówili też złożenia wyjaśnień. Według prokuratury, szkody materialne wyrządzone przez oskarżonych wyniosły ok. 30 tys. zł.