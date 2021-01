Według informacji "Super Expressu", 15-latek planował zbrodnie już cztery miesiące przed zabójstwem Patrycji. Swoim planem miał chwalić się kolegom. Kacper wskazał znajomym miejsce, gdzie schowa zwłoki Patrycji - podaje "SE".

Koleżanka zamordowanej Patrycji ujawniła "SE" screeny z rozmów Kacpra z kolegą.

"Byłem z nim kiedyś na dworze i on powiedział, że jak Pati będzie w ciąży, to mi napisze, że mamy się spotkać i z nią pogada (...) i chce ją zaj**ać. Jakiś miesiąc później poszliśmy (...) za Kaufland i tam był ten las i staliśmy przy tych barierkach (...) gadał, że tam idealne miejsce na schowanie ciała i tyle" - czytamy.

Zabójstwo Patrycji

Ciało zaginionej nastolatki znaleziono na terenie nieużytków z Piekarach Śląskich. Do zabicia dziewczyny przyznał się jej 15-letni bliski znajomy. Chłopak nie podlega odpowiedzialności karnej, bo w chwili zbrodni nie miał ukończonych 15 lat – do zbrodni doszło na dzień przed jego urodzinami. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich. Może w przyszłości trafić do zakładu poprawczego.

Krótko po odnalezieniu zwłok media podawały nieoficjalnie informację, że Patrycja była w ciąży. Potwierdziła to sekcja zwłok.