Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W czwartek na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach okresami duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum do 8 st. C, 10 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach do 90 km/h, w Bieszczadach do 140 km/h.

W nocy z czwartku na piątek w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie duże i postępujące od zachodu słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach duże i tam słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie oraz miejscami na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, w miejscowościach podgórskich Karpat do 75 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a wysoko w Tatrach do 140 km/h.

Opady deszczu i wiatr

W piątek w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu. W Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na północnym wschodzie, około 4 st. C centrum, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu także dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru do 65 km/h, w miejscowościach podgórskich Karpat do 80 km/h, a w wysoko w górach do 120 km/h. W Tatrach wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami także rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.