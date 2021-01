Taka pogoda w piątek będzie do godzin wieczornych. Silnego wiatru przynajmniej do wieczora mogą spodziewać się mieszkańcy południowych powiatów woj. podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Do 140 km/h będzie wiać np. w Karpatach.

Poza tym może padać. "Dzisiaj może jeszcze popadać deszcz w północno-zachodniej części kraju" – powiedział PAP synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Jeśli chodzi o temperaturę, to w piątek jest od 2 st. C na Suwalszczyźnie, do około 6 st. C w centrum i na Pomorzu. Najcieplej jest na Dolnym Śląsku i zachodzie kraju - od 10 st. C do nawet 12 st. C. Taka ciepło jest dziś m.in. we Wrocławiu.

W nocy z piątku na sobotę będzie od -3 st. C na Pomorzu, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym-wschodzie. "Tam będzie najcieplej. Cały czas na plusie" – wskazał synoptyk. Jest tam cieplej ze względu na wiejący cały czas wiatr. "Tam wieje wiatr. Co prawda jest on silny, ale jest to watr halny – ciepły, suchy" – wyjaśnił, dodając, że jest on jednocześnie sprzymierzeńcem roztopów.

Od soboty pogoda zacznie się już zmieniać. Nie będzie już tak ciepło w całym kraju. "Od zachodu wkroczy chłodne powietrze" – powiedział Walijewski, zwracając uwagę, że jest to o tyle dziwne, ponieważ zwykle chłodne powietrze napływa z północy czy południowego-wschodu.

Za zachodzie kraju będzie padać śnieg i będzie maksymalnie 2 stc. C. W centrum i na wschodzie będzie za to nadal ciepło. Nawet do 7 st. C w centrum, a na południu i południowym-wschodzie do 9 st. C. W nocy temperatura zacznie już spadać w całym kraju, gdyż to zimne powietrze z zachodu zacznie przemieszczać się na wschód. Wtedy na zachodzie będzie około – 3 st. C, 0 lub -1 st. C w centrum oraz wschodzie. Na południowym-wschodzie będzie lekko dodatnia temperatura – nawet do 4 na plusie.

Ale już niedziela będzie już chłodno niemal w całym kraju. Temperatura wahać się będzie od 1 do 3 st. C. Cieplej będzie na południowym-wschodzie – do 7 st. C w Przemyślu. Na północy może padać przelotnie śnieg lub deszcze ze śniegiem. W nocy temperatura będzie spadać poniżej zera, będzie zatem ślisko na drogach.