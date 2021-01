Na stronie Komendy Stołecznej Policji opublikowano ponadto zdjęcie z monitoringu, na którym widać podejrzewanego o pobicie. - Jeśli ktoś z państwa rozpoznaje podejrzanego przedstawionego na zdjęciu lub był świadkiem tego zdarzenia, proszony jest o pilny kontakt z policjantami przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie – zaapelowano.

Do zdarzenia doszło 21 grudnia, ok. godz. 10.50 w jednym z marketów przy ulicy Batorego w Warszawie. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie zmuszenia przemocą i groźbą bezprawną do odstąpienia od powiadomienia policji o uszkodzeniu ciała.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w godzinach przeznaczonych dla seniorów do sklepu wszedł mężczyzna bez maseczki na twarzy, widząc taki stan rzeczy, jeden z klientów zwrócił mężczyźnie uwagę, że brak maseczki jest zagrożeniem dla osób starszych. Sprawca na te słowa uderzył 70-latka pięścią w twarz. Kiedy ten odpowiedział, że wezwie policję, sprawca kopnął go i zagroził, że jeśli wezwie policję, to go znajdzie i zabije. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia w twarz doznał złamania nosa – zrelacjonował podkom. Robert Koniuszy z KSP.

Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawca był wysoki, dobrze zbudowany, na twarzy miał zarost oraz okulary w białych oprawkach. - W dniu zdarzenia ubrany w ciemne spodnie, ciemną dłuższą kurtkę oraz czapkę typu "kaszkiet" – wskazał podkom. Koniuszy.

Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o tożsamości podejrzanego mężczyzny lub jego obecnego miejsca pobytu - oraz świadkowie zdarzenia - proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie.

Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 28, lub w formie elektronicznej pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.