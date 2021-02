Jak mówi w Radiu ZET dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, ostatnie dane wskazują na to, że pacjenci z Covid-19 umierają zbyt szybko w szpitalach. - Tacy pacjenci są w tak złym stanie, że nie można im już pomóc. Większość pacjentów umiera do 7 dni od momentu trafienia do szpitala. To są złe statystyki – tłumaczy krajowa konsultant medycyny rodzinnej.

Reklama

Wytyczne dla lekarzy

Zdaniem dr Mastalerz-Migas nie można jednoznacznie wskazać, kto jest za to odpowiedzialny. Z tego powodu konsultanci krajowi: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych i anestezjologii - we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - opracowali wytyczne leczenia domowego dla lekarzy i pacjentów.

Jak przyznaje Mastalerz-Migas mają one wyznaczyć jasne punkty krytyczne, po których trzeba podjąć decyzję o pilnej hospitalizacji pacjenta.