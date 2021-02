Wrocławscy policjanci otrzymali informacje o pożarze w jednym z mieszkań na terenie śródmieścia. Natychmiast pojechano na miejsce, wspólnie ze strażakami podjęliśmy działania. Okazało się, że w mieszkaniu doszło do pożaru. W mieszkaniu znajdowały się cztery osoby. Zostały wyniesione przed budynek, natychmiast podjęto wobec tych osób czynności mające na celu przywrócenie im funkcji życiowych. Niestety, pomimo długiej próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się przywrócić czynności życiowych tym czterem mężczyznom. Na szczęście, zdarzenie to nie było na tyle duże, jeżeli chodzi o sam pożar. Nie trzeba było wielkiej ewakuacji mieszkańców. Część osób wyszła z mieszkań, część została w środku – wyjaśnił Łukasz Dutkowiak z policji we Wrocławiu.

