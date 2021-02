Od rana mieliśmy kilkanaście przypadków zablokowania zwrotnic na torowiskach przez zmarznięty śnieg. Tak było m.in. na ulicach: Krakowskiej, Kościuszki, Basztowej i Lubicz. To powoduje konieczność kierowania składów tramwajowych na objazdy – powiedział PAP rzecznik prasowy krakowskiego MPK Marek Gancarczyk. Służby Zarządu Dróg Miasta Krakowa robią, co w ich mocy, by ruch obywał się normalnie - dodał.

Rano z powodu wykolejeń wagonów przez pewien czas tramwaje nie docierały do Wzgórz Krzesławickich oraz do Borku Fałęckiego. Ruch na tych trasach jest już przywrócony. Miejskie autobusy mają opóźnienia nawet do 20 minut. Wynika to z tego, że samochody w wielu punktach miasta jadą wolną – tworzy się korki, w których stoją także pojazdy komunikacji miejskiej. O poranku część linii autobusowych, aglomeracyjnych z powodu śliskiej nawierzchni miała zmienione lub skrócone trasy. Obecnie tylko linia 248 jest skrócona do przystanku "Bolechowice".

Sytuacja na Śląsku

Z powodu zalegającego śniegu, błota pośniegowego, czasem lodu, cały transport jest bardzo spowolniony. Na drogach kierowcy ciężarówek mają problem z pokonywaniem wzniesień, a na torach pociągi i tramwaje zatrzymują usterki infrastruktury. Pada śnieg, prognozy na najbliższe godziny są niekorzystne. Organizatorzy transportu i przewoźnicy apelują, aby planując podróż, brać pod uwagę okoliczności. Jak podały na swojej stronie o utrudnieniach Koleje Śląskie, po godz. 2 w nocy z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej zamknięte zostały odcinki linii kolejowych Zwardoń – Bielsko-Biała i Cieszyn-Chybie. Na tych trasach przewoźnik zaczął organizować zastępczą komunikację autobusową.

Od godz. 4. zaczęły być odwoływane kolejne kursy pociągów – na całości bądź części tras – w różnych częściach woj. śląskiego. Po godz. 6. odwołane zostały m.in. kursy na głównych trasach kolejowych Gliwice-Katowice-Sosnowiec i Tychy-Katowice-Sosnowiec – bez zastępczej komunikacji autobusowej. Jako powód podano niekorzystne warunki atmosferyczne. Pogoda znacznie utrudniła też kursowanie autobusów, tramwajów i trolejbusów m.in. w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Organizujący tam komunikację miejską Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował w poniedziałek, że "autobusy realizują kursy ze znacznym opóźnieniem, bez pokrycia w rozkładzie jazdy".

Z komunikatów publikowanych na facebookowym profilu ZTMAlert wynika, że wiele kursów autobusów zostało opóźnionych, odwołanych bądź poprowadzonych zmienionymi trasami m.in. w północnej i wschodniej części regionu, w okolicach Tarnowskich Gór czy Będzina i Sławkowa. Problemy dotknęły też tramwaje, borykające się z oblodzoną infrastrukturą i możliwością przejazdu w zakorkowanych miastach. W poniedziałek rano wykoleił się też tramwaj linii nr 2 w bytomskiej dzielnicy Szombierki; ok. godz. 8. ruch tam został przywrócony. Trudne warunki i związane z tym utrudnienia przełożyły się na spadek prędkości jazdy. Śląska drogówka informowała o kolizjach na drogach regionu; od północy nie doszło jednak do żadnego poważnego wypadku

Sytuacja w Warszawie

Trudne warunki na stołecznych ulicach były od samego rana. Ok. godziny 6 zaczął padać śnieg. Już wówczas ruch odbywał się powoli. Sytuacja się pogarszała wraz z coraz bardziej intensywnymi opadami. Dopiero o godzinie 9 na ulice, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej, wyjechało 170 posypywarek.

Już o godz. 6.00 rano na Wisłostradzie ruch odbywał się bardzo powoli. Nie widziałem żadnej posypywarki – mówi mieszkaniec Białołęki, który rankiem jechał do centrum. Zwykle jadę do pracy 10 minut, dziś droga zajęła mi 40 minut – denerwuje się pan Robert z Muranowa. Zatkała się również Trasa Łazienkowska. Mieszkaniec Grochowa 41-letni Piotr spędził w aucie prawie 50 minut, choć mówi, że każdego innego dnia dojeżdża do pracy w 15-20 minut. Czas oczekiwania na taksówkę wynosi obecnie co najmniej pół godziny – usłyszał reporter PAP w centrali jednej z korporacji taksówkarskich. Standardowo na taksówkę czeka się do 10 minut.

Ze względu na spowolniony ruch nasze pojazdy także jeżdżą wolniej. Odnotowujemy opóźnienia od kilku do kilkunastu minut w stosunku do rozkładów jazdy– poinformował rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu, które obowiązuje do godz. 18.00. Mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wschodni i północno-wschodni wiatr, który według synoptyków wieje ze średnią prędkością 25 – 30 km/h, w porywach do 60 km/h. Do godziny 15.00 miejscami mogą wystąpić słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.