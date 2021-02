Prognoza pogody

W czwartek rano w Polsce możliwe są oblodzenia na wielu odcinkach dróg. Kierowcy powinni uważać także na błoto pośniegowe.

Zachmurzenia będzie duże - przewidują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli gdzieś wyjdzie słońce, to tylko na Pomorzu - zaznaczył Walijewski.

W ciągu dnia w czwartek utrzymają się niskie temperatury z ostatnich dni. -12 st. C na Suwalszczyźnie, -11 st. C w Zakopanem i kotlinach górskich. W centrum ma być od -9 do -7 st. C, a na Wybrzeżu -2 st. C.

Opady śniegu będą występować na większości obszaru kraju - podał rzecznik IMGW. W centrum przyrost pokrywy śnieżnej prognozujemy na 10 cm - przekazał. Na Wybrzeżu spadnie od 4 do 2 cm śniegu, spore opady też na południu - dodał.

Wiatr północny i północno-zachodni z bardzo silnymi jego porywami na północy kraju. W górach wiatr nawet do 90 km/h. Możliwe zawieje i zamiecie.

Nie są to warunki do uprawiania turystyki górskiej. Szlaki są oblodzone. Świeży śnieg spadł na poprzednią pokrywę, już topniejącą. Zatem, rośnie prawdopodobieństwo zejścia lawin - ostrzegł Walijewski.