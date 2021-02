Nie wiemy, czy trzecia fala za chwilę nie dotrze do Polski. Ta sytuacja nie jest do końca pewna. Liczba zakażeń u sąsiadów jest bardzo wysoka - mówił na antenie Radia ZET Dariusz Piontkowski z resortu edukacji. Szkoły nie są wyizolowaną częścią naszego życia społecznego. Jeżeli doszłaby trzecia fala i byłby gwałtowny wzrost zachorowań, potrzebne byłyby decyzje ograniczające kontakty i musiałoby się to odbić na szkołach - dodał. Powiedział też, że gwałtowny wzrost zachorowań sprawi, że rząd wycofa się z łagodzenia restrykcji.

Szczepienia nauczycieli

Piontkowski skomentował też szczepienia nauczycieli. Jego zdaniem, w obecnej turze zapisów nie wszyscy pedagodzy zdecydowali się przyjąć preparat. Dlatego też ma nadzieję, że w drugiej turze, niechętni szczepieniom zmienią zdanie.

Zapytano go też kiedy będą mogli szczepić się nauczyciele w wieku 60 lat i starsi. Jak powiedział, będzie to możliwe po zakończeniu szczepień pierwszej grupy. "Jeżeli będą dostawy szczepionek - zauważył.