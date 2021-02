Mamy w tym momencie zarządzanie starego typu – wszystko albo nic – ocenił immunolog.

Coś się dzieje w jakimś regionie i wprowadzamy masowe rozwiązania, mało delikatne – komentował lekarz. Zastanawia mnie, dlaczego lockdown na Warmii i Mazurach a już na Mazowszu nie – mówił w Radiu ZET dr Paweł Grzesiowski.

Szczyt zakażeń koronawirusem

Dr Grzesiowski był również pytany o szczyt zakażeń i przewidywania ministra zdrowia, że nastąpi to pod koniec marca.

Bardzo odważna koncepcja. Jeżeli w Polsce obecny jest wariant brytyjski wirusa – a jest – to trzecia fala przyspiesza bardzo szybko. W Wielkiej Brytanii w ciągu 3 tygodni rozpętało się piekło – powiedział lekarz. Jeżeli w Polsce będzie dominował brytyjski wariant wirusa, to nie będziemy czekać do kwietnia, tylko za 2-3 tygodnie zobaczymy 25 tys. zachorowań dziennie - dodał.

Ekspert był również pytany o wypowiedź głównego doradcy premiera prof. Andrzeja Horbana, który w Polsat News stwierdził, że będziemy mieli 2,5 miesiąca nasilonej epidemii a potem koniec kłopotów.

Chciałbym bardzo, żeby prof. Horban podzielił się swoją tajemną wiedzą. Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że cykl jednej fali to ok. 3 miesiące. Jeżeli byśmy zaczęli mierzyć początek fali z początkiem lutego, to trzecia fala koronawirusa będzie trwała do końca kwietnia – podsumował dr Grzesiowski..