W pierwszy dzień marca pojawi się więcej słońca niż w miniony weekend. Mimo to należy spodziewać się raczej pochmurnego dnia, ale nie do końca. Słońce będzie przebijać się przez chmury – prognozuję synoptycy. Będzie też dość ciepło – nawet do 10 st. C na zachodzie Polski.

"W dzień zachmurzenie będzie raczej duże, ale słońce będzie przebijać się troszeczkę przez chmury. Myślę, że będzie go więcej niż w weekend" – powiedział PAP rzecznik prasowy IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Reklama Aktualna pogoda, prognoza pogody>>> Dodał, że na południowym wschodzie miejscami należy spodziewać opadów deszczu lub mżawki, a w górach również deszczu ze śniegiem, a w późniejszych godzinach również samego śniegu. Rano będzie mgliście. Mgła ograniczy widzialność do 200 metrów. Może pojawić się także zjawisko mgły osadzającej szadź, szczególnie w północnej części kraju. Kierowcy o poranku muszą uważać na drogach. Temperatura będzie się wahać od 5 st. C na południowym wschodzie do około 10 st. C na zachodzie Polski. Na obszarach podgórskich będzie między 2-7 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na południowym wschodzie powieje z północy. "W Sudetach początkowo porywy wiatru mogą wynieść do 55 km/h" – ostrzega IMGW.