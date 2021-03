Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk w poniedziałek wieczorem poinformował, że dotychczas w Polsce wykonano ponad 4 mln szczepień I i II dawką. W ciągu dwóch tygodni planowane jest dokończenie szczepień nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia.

Wiceszef MZ Waldemar Kraska poinformował, że chciałby, żeby do wakacji udało się zaszczepić przynajmniej 60-70 proc. Polaków. Zastrzegł jednocześnie, że w tej chwili trudno powiedzieć, czy uda się to zrealizować. Wskazał, że zależy to od dostaw szczepionek.

W poniedziałek do Polski dotarło 340 tys. dawek szczepionki AstryZeneki i 387 tys. dawek szczepionki Pfizer. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że jeszcze w tym tygodniu spodziewana jest dostawa ok. 200-210 tys. dawek szczepionki firmy Moderna.

Statystyka szczepień

W porannych statystykach rządowych podano, że dotychczas najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 wykonano w woj. mazowieckim - 618,2 tys. Drugą dawkę w tym regionie otrzymało 225,6 tys. osób. Natomiast najmniej szczepień wykonano w woj. lubuskim - 98 tys., z tego 36,3 tys. drugą dawką.

W woj. dolnośląskim szczepionkę podano już 339,7 tys. razy, w tym 123,2 tys. pacjentów otrzymało drugą dawkę. Najwięcej szczepień – ponad 123 tys. – wykonano we Wrocławiu. Drugi w statystykach jest Wałbrzych, gdzie do tej pory zaszczepiono ponad 29 tys. osób, a trzeci powiat kłodzki, gdzie szczepionkę otrzymało blisko 20 tys. pacjentów.

W woj. kujawsko-pomorskim wykonano 195,2 tys. szczepień, z tego 72,7 tys. drugą dawką. Wojewoda kujawsko-pomorski i wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w poniedziałek zaapelowali do medyków, którzy nie są zaangażowani w walkę z koronawirusem, żeby zgłaszali się do pracy na szpitalnych oddziałach covidowych.

W woj. lubelskim wykonano 229 tys. szczepień, z tego 83,5 tys. drugą dawką. Zdaniem wojewody Lecha Sprawki szczepienia w tym regionie przebiegają "w miarę dobrze". "Mamy już w tej chwili ponad 220 tys. wykonanych szczepień, co oznacza, że część, szczególnie seniorów jak również lekarzy, pielęgniarek, jest już w jakiś sposób zabezpieczona" – powiedział.

W woj. łódzkim wykonano 266,7 tys. szczepień, z tego 101,3 tys. drugą dawką. Według łódzkiego NFZ zaszczepieni zostali m.in. niemal wszyscy nauczyciele, którzy zgłosili taką chęć - było ich 27 tys. Ostatnie w tej turze podanie preparatu AstraZeneca odbędzie się we wtorek i dotyczyć będzie nauczycieli z jednej szkoły.

W woj. małopolskim wykonano 327,2 tys. szczepień, z tego 117,3 tys. drugą dawką. W związku z trzecią falą epidemii wojewoda Łukasz Kmita zapowiedział, że baza szpitala tymczasowego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie (CUMRiK) będzie rozszerzona do ok. 160 łóżek covidowych, w tym 30 intensywnej terapii.

W woj. opolskim wykonano 102 tys. szczepień, z tego 36,6 tys. drugą dawką. Najwięcej szczepień wykonano w mieście Opole, gdzie zaszczepiono 28,4 tys. osób. W stolicy regionu drugą dawkę przyjęło 9,2 tys. osób. Najmniej szczepień wykonano w powiecie namysłowskim (3,4 tys.), przy czym drugą dawkę przyjęło 1,1 tys. mieszkańców powiatu.

W woj. podkarpackim wykonano 198,2 tys. szczepień, z tego 73,2 tys. drugą dawką. Najwięcej szczepień w regionie przeprowadzono w Rzeszowie – ich liczba przekroczyła 57,3 tys., a drugą dawkę w stolicy regionu otrzymało 21,9 tys. osób. Na drugim miejscu w regionie pod względem liczby zaszczepionych osób znalazł się powiat stalowowolski, a na trzecim - mielecki.

W woj. podlaskim wykonano 130,3 tys. szczepień, z tego 45,2 tys. drugą dawką. O kilkaset mniej szczepień niż w ubiegłym tygodniu będzie wykonanych w tym tygodniu w kilku punktach szczepień, które są w największym i najbardziej specjalistycznym szpitalu w Podlaskiem - w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Rzeczniczka USK Katarzyna Malinowska-Olczyk poinformowała PAP w poniedziałek, że plan zakłada wykonanie około dwóch tysięcy szczepień. W ubiegłym tygodniu było to o około 400 szczepień więcej. Zaznaczyła, że to, ile osób dostanie szczepionki zależy od dostaw, czy będą zrealizowane.

W woj. pomorskim wykonano 263,8 tys. szczepień, z tego 94,7 tys. drugą dawką. Najwięcej szczepionek podano dotychczas w Gdańsku – łącznie 89,8 tys.. Na drugim miejscu w statystykach jest Gdynia, gdzie do tej pory wykonano ponad 33 tys. iniekcji. Trzeci jest powiat wejherowski, gdzie od początku akcji szczepionkę otrzymało 16,5 tys. pacjentów. W Sopocie pierwszą i drugą dawką zaszczepiono 12,6 tys. osób, a w powiecie starogardzkim 11,9 chętnych. Najmniej szczepień w regionie przeprowadzono w powiecie nowodworskim - 3,8 tys.

W woj. śląskim wykonano 427,7 tys. szczepień, z tego 151,9 tys. drugą dawką. Placówki ochrony zdrowia z woj. śląskiego zamówiły na przyszły tydzień ponad 52 tys. dawek szczepionki. W poniedziałek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska poinformowała, że w tym dniu do 33 punktów w regionie dotarło 9,2 tys. dawek, we wtorek ma przyjechać blisko 21 tys. dawek.

W woj. świętokrzyskim wykonano 113 tys. szczepień, z tego 41,2 tys. drugą dawką.

W woj. warmińsko-mazurskim wykonano 138,6 tys. szczepień, z tego 46,3 tys. drugą dawką. W przesłanym PAP w poniedziałek po południu komunikacie wojewoda Artur Chojecki poinformował, że tego dnia do regionu dotarła pula 10 tys. dodatkowych szczepionek firmy AstraZeneca. "Preparat zostanie podany osobom z rocznika 1952, co pozwoli na przyspieszenie procesu szczepienia populacyjnego mieszkańców naszego województwa" – podał Chojecki. Osoby urodzone w 1952 r. już mogą się rejestrować w 26 wyznaczonych szpitalach, do których trafiły szczepionki.

W woj. wielkopolskim wykonano 346 tys. szczepień, z tego 118,5 tys. drugą dawką. Anna Czuchra z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazała PAP, że do poniedziałkowego poranka placówki w regionie otrzymały w sumie prawie 355 tys. szczepionek przeciwko COVID-19, a ponad 49 tys. dawek jest w trakcie dostawy.

W woj. zachodniopomorskim wykonano 172,5 tys. szczepień, z tego 62,3 tys. drugą dawką.

Nowy termin drugiej dawki

Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-19 mają ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami.

Szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką AstryZeneki mają być realizowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 12 tygodni, ale nie dłużej niż 84 dni.

Szczepionki mRNA od Pfizera i Moderny mają zaś być stosowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni.

Ministerstwo Zdrowia zaleciło, aby ozdrowieńcy byli szczepieni w ciągu 6 miesięcy od zachorowania. Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.